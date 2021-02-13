В Казахстане специализированный суд Алма-Аты отказал в возврате корабля «Буран»

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13 февраля 2021, 19:31 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» и возврате в государственную собственность его имущества — макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран».

Сообщение суда опубликовано в Facebook. Согласно объяснению суда, решение обосновано законодательством Казахстана. Возвращение имущества государству возможно только в случае ликвидации акционерного общества, - передает РИА Новости.

Известно, что «Буран» пытался выкупить гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, но ему не удалось найти владельца корабля, который принадлежит частному лицу из Казахстана.

По его словам, такая же ситуация сложилась и с находящейся в монтажно-испытательном комплексе ракетой «Энергия-М», которая вывела «Буран» на орбиту.