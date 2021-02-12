Лукашенко обрадовался, что Европа признала его легитимным президентом. Оказалось, зря

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12 февраля 2021, 21:41 Источник: NEXTA

Александру Лукашенко так хочется, чтобы Евросоюз признал его легитимным президентом, что он готов выдавать желаемое за действительное. Вчера «батька» заявил, что получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а это уже почти международное признание его власти в Беларуси.

Государственные СМИ поспешили опубликовать его, а зря. Потому что никакой подписи главы Еврокомиссии в письме нет, а первым отправителем значится Всемирная организация здравоохранения. Тема же письма вообще не имеет никакого отношения к международной политике. Речь в нем идет об инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 — это проект фонда Билла Гейтса, ВОЗ и других международных организаций.

ЕС сразу же разъяснил ситуацию. Само письмо действительно рассылала ВОЗ от имении сразу двух организаций. Как пояснил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Питер Стано, ВОЗ просто использовала для рассылки официальный почтовый адрес, в котором присутствовала строка «президент республики» — чистая формальность, так сказать. Ни о каком признании со стороны ЕС не может быть и речи.

Зато сколько было шумихи из-за шаблонного послания. Похоже, в администрации Лукашенко хотели как лучше, а получилось – как всегда.