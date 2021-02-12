Россиянам открывает свои границы Словения

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2021, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

озеро Блед, Словения, фото: pixabay.com

Словения откроет границы для туристов, в том числе из России, с 13 февраля, сказано в распоряжении правительства республики. При въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 48 часов.

Документ должен быть выдан в одной из российских лабораторий, одобренной словенским Министерством здравоохранения. Также будет разрешен въезд в страну тем людям, которые уже переболели. Для этого им надо будет предъявить справку с положительным тестом на коронавирус, который был сдан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за 6 месяцев.

Посетить Словению могут и лица, прошедшие вакцинацию препаратами компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Указ пока действует до 19 февраля, но потом его могут продлить, если эпидемиологическая ситуация не станет хуже.