Россиянам открывает свои границы Словения

Словения откроет границы для туристов, в том числе из России, с 13 февраля, сказано в распоряжении правительства республики. При въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 48 часов.
Документ должен быть выдан в одной из российских лабораторий, одобренной словенским Министерством здравоохранения. Также будет разрешен въезд в страну тем людям, которые уже переболели. Для этого им надо будет предъявить справку с положительным тестом на коронавирус, который был сдан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за 6 месяцев.
Посетить Словению могут и лица, прошедшие вакцинацию препаратами компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca.
Указ пока действует до 19 февраля, но потом его могут продлить, если эпидемиологическая ситуация не станет хуже.
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