Белорусских журналистов сажают за выполнение профессиональных обязанностей

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12 февраля 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

@БелаПАН

Несколько дней назад белорусские правоохранители задержали журналистов Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана. Сотрудники телеканала «Белсат» проводили опрос людей в Минске. Их интересовало отношение горожан к приговорам в отношении несовершеннолетних минчан, участвующих в протестах и получивших наказание.



За это Лунёву приговорили к 10 суткам ареста, а Солтана к 15. Любовь также проходит в качестве подозреваемого за организацию действий, нарушающих общественный порядок. По этой же статье в Минске были привлечены ещё два работника «Белсат». Журналисты Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим из квартиры. По мнению следователей, девушки собрали толпу участников и создали помехи для работы общественного транспорта. Во время одного из стримов в квартиру ворвались силовики и увезли девушек на Окрестина.



Лунёва освещала протесты, которые происходили в стране и в 90- годы. Тогда не было социальных сетей. Журналистка в то время путём переговоров с милицией освобождала задержанных людей. Её знала в лицо вся городская правоохранительная система. Сейчас среди работников милиции осталось мало кто готов по-человечески решать вопросы, считает Любовь.



