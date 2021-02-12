ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Белорусских журналистов сажают за выполнение профессиональных обязанностей

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусских журналистов сажают за выполнение профессиональных обязанностей
@БелаПАН

Несколько дней назад белорусские правоохранители задержали журналистов Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана. Сотрудники телеканала «Белсат» проводили опрос людей в Минске. Их интересовало отношение горожан к приговорам в отношении несовершеннолетних минчан, участвующих в протестах и получивших наказание.

За это Лунёву приговорили к 10 суткам ареста, а Солтана к 15. Любовь также проходит в качестве подозреваемого за организацию действий, нарушающих общественный порядок. По этой же статье в Минске были привлечены ещё два работника «Белсат». Журналисты Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим из квартиры. По мнению следователей, девушки собрали толпу участников и создали помехи для работы общественного транспорта. Во время одного из стримов в квартиру ворвались силовики и увезли девушек на Окрестина.

Лунёва освещала протесты, которые происходили в стране и в 90- годы. Тогда не было социальных сетей. Журналистка в то время путём переговоров с милицией освобождала задержанных людей. Её знала в лицо вся городская правоохранительная система. Сейчас среди работников милиции осталось мало кто готов по-человечески решать вопросы, считает Любовь.

ПВ

В мире

Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье

Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье

На турецком телевидении продемонстрировали на «карте» страны 2050 года Крымский полуостров, Ставрополье и ряд других российских регионов. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью