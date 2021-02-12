Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье
12 февраля 2021, 13:19[ «Аргументы Недели» ]
На турецком телевидении продемонстрировали на «карте» страны 2050 года Крымский полуостров, Ставрополье и ряд других российских регионов. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.
Как пишут авторы Telegram-канала «Республика Северный Арцах», в эфире канала TRT1 показали некоторое время назад, какие территории «должны войти в состав Турции» к 2050-му. В числе данных регионов оказались, в частности, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область и некоторые другие субъекты РФ.
Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России национальное законодательство рассматривает как уголовно наказуемое деяние.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что портал Avia.pro высказал предположение, по которому Анкара может быть причастна к ракетной атаке по базе РФ в сирийском Хмеймиме.
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