Турецкий телеканал TRT1 показал на «карте» страны 2050 года российские Крым и Ставрополье

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2021, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

На турецком телевидении продемонстрировали на «карте» страны 2050 года Крымский полуостров, Ставрополье и ряд других российских регионов. Об этом говорится в материале, появившемся в интернете.

Как пишут авторы Telegram-канала «Республика Северный Арцах», в эфире канала TRT1 показали некоторое время назад, какие территории «должны войти в состав Турции» к 2050-му. В числе данных регионов оказались, в частности, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область и некоторые другие субъекты РФ.

Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России национальное законодательство рассматривает как уголовно наказуемое деяние.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что портал Avia.pro высказал предположение, по которому Анкара может быть причастна к ракетной атаке по базе РФ в сирийском Хмеймиме.