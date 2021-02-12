В США впервые полностью напечатали дом на 3D принтере

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12 февраля 2021, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Фото: cоцсети

В США выставлен на продажу первый дом, по словам застройщика, полностью напечатанный на 3D принтере. Себестоимость (стоимость строительных материалов, использованных при постройке) - менее 6000 долларов. Цена продажи - 300 000 долларов.

Эти цифры наглядно показывают, что, даже при околонулевой себестоимости, коммунизма в цифровой экономике ждать не приходится. Рынок балансируется только спросом и предложением, и, если дома в районе продаются за 300 тысяч, они будут продаваться именно за 300 тысяч, даже если их себестоимость - 6 тысяч. До тех пор, конечно, пока не начнёт снижаться спрос.

А тем временем индекс неприбыльных технологических компаний, котирующихся в США, вырос в 2.5 раза, если считать начиная с февраля прошлого года. То есть налицо парадокс: компании не приносят вообще никакой прибыли, только убытки, но их капитализация быстро растёт. Это показывает, что перекосов в экономике становится все больше, а пузырь на фондовых рынках нарастает. И это результат масштабных кампаний по разбрасыванию «вертолетных» денег на Западе.

Это может указывать на то, что впереди нас ждёт большая инфляция. Но инфляция непростая: увеличение денежной массы накладывается на тренды обесценения реального сектора. Большинство нецифровых коммерческих активов, включая недвижимость, из-за устойчивого снижения спроса на них (удаленка, доставка, экономия благодаря цифровизации) теряют в цене, и не очень понятно, что может этот тренд переломить.

А ведь уже сейчас, по данным, представленным РБК, до 20% инвесторов в жилую недвижимость в РФ имеют отрицательную доходность на свои вложения, ещё 60% - работают с доходностью не выше банковского депозита. Слухи о грядущем сворачивании льготной ипотеки в России дополняют эту, совсем не радостную, картину.

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