Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Донбасс показала его стремление к серьёзным изменениям во внутренней политике.
Большинство украинцев с недоверием относится к руководству страны. Рейтинг главы государства упал до 26%, а спикера парламента Дмитрия Разумкова до 32%. Независимость в принятии политических решений, демонстрация устойчивости и уверенности Разумковым создаёт угрозу для политического будущего Зеленского. Офис главы государства начал активное прощупывание настроений среди депутатов.
Эксперты вынуждены признать, что на рейтинг президента Украины оказывает негативное влияние и его команда. Большинство населения страны считает соратников Владимира Зеленского непорядочными и нечестными людьми.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что изменить ситуацию в стране можно только при помощи обновления правительства. Очевидно, эти же вопросы обсуждал Владимир Зеленский во время поездки с представителями Запада на юго-восток Украины.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- 12:24 Украине грозит смена парламента
- 12:10 Лукашенко заявил, что «умные люди» давно вернулись к кнопочным телефонам
- 12:00 Еврокомиссия планирует выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
- Новости партнеров Вот это провал! Люди проигнорировали суд над Навальным!
- 11:54 В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать по две маски одновременно
- Новости партнеров За сутки в Колумбии зафиксировали более шести тысяч случаев COVID-19