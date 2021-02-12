Украине грозит смена парламента

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12 февраля 2021, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Донбасс показала его стремление к серьёзным изменениям во внутренней политике.



Большинство украинцев с недоверием относится к руководству страны. Рейтинг главы государства упал до 26%, а спикера парламента Дмитрия Разумкова до 32%. Независимость в принятии политических решений, демонстрация устойчивости и уверенности Разумковым создаёт угрозу для политического будущего Зеленского. Офис главы государства начал активное прощупывание настроений среди депутатов.



Эксперты вынуждены признать, что на рейтинг президента Украины оказывает негативное влияние и его команда. Большинство населения страны считает соратников Владимира Зеленского непорядочными и нечестными людьми.



Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что изменить ситуацию в стране можно только при помощи обновления правительства. Очевидно, эти же вопросы обсуждал Владимир Зеленский во время поездки с представителями Запада на юго-восток Украины.



