В правительстве Японии появится новая должность - министр по вопросам одиночества

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12 февраля 2021, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nikkei

Фото: из открытых источников

В Японии появится министр по проблемам одиночества. Премьер Японии Ёсихидэ Суга поручил создать новую должность в правительстве страны. Причиной такого решения властей стал рост количества самоубийств среди женщин и детей, которые сложнее всего переносят изоляцию и жизненные трудности.

В 2020 году впервые за последние 11 лет в Японии увеличилось число самоубийств: рост составил 3,7%, всего в прошлом году покончили с собой 20,9 тысячи человек. Было решено, что этот пост займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов, при этом свою должность он не оставит, а будет совмещать работу.

«Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — указал ему Суга. Сакамото также должен отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.

Подобная должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании, ее учредила в 2017 году экс-глава британского правительства Тереза Мэй.