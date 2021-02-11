Берлускони попал в больницу после неудачного падения

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11 февраля 2021, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Repubblica

Сильвио Берлускони, фото: Carofei/Fotogramma/ globallookpress.com

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу из-за падения в своей резиденции в Риме. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в возглавляемой им партии «Вперёд, Италия».

Представители партии отметили, что Берлускони провел в больнице целую ночь. Отмечается, что экс-премьер Италии упал в своей резиденции и ушиб бок. Он был вынужден отправиться в больницу «Ла Мадоннина» в Милане на обследование. Домой политик вернулся утром и оперативно приступил к работе.

Напомним, что в январе Берлускони был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. Кроме того, в сентябре 2020 года бывший премьер перенес новую коронавирусной инфекцию.