Берлускони попал в больницу после неудачного падения
11 февраля 2021, 19:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: La Repubblica
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу из-за падения в своей резиденции в Риме. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в возглавляемой им партии «Вперёд, Италия».
Представители партии отметили, что Берлускони провел в больнице целую ночь. Отмечается, что экс-премьер Италии упал в своей резиденции и ушиб бок. Он был вынужден отправиться в больницу «Ла Мадоннина» в Милане на обследование. Домой политик вернулся утром и оперативно приступил к работе.
Напомним, что в январе Берлускони был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. Кроме того, в сентябре 2020 года бывший премьер перенес новую коронавирусной инфекцию.
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