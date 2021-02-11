Ким Чен Ын свернул в КНДР экономические реформы

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11 февраля 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил завершить начатые им же реформы экономики КНДР по китайскому образцу с сохранением политической закрытости государства. На проходящем в Пхеньяне втором пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва в докладе вождя говорилось, что экономические итоги 2021 года во многом зависят «от функции и роли государственных руководящих хозяйственных органов»: они должны «восстановить присущие им хозяйственно-организаторские и контрольные функции».

В КНДР на бумаге сохранялась всеобщая государственная собственность, но на практике большинство активов, от сельскохозяйственной земли до заводов и фабрик, передавалось в управление частным лицам. В январе этого года Ким Чен Ын уже говорил о необходимости усилить роль правительства в деле контроля над экономикой. Судя по его докладу, в ближайшее время государством планируется увеличить капиталовложения в промышленность, развитие железнодорожного транспорта и торговлю.

Ким Чен Ын подчеркнул, что центральная задача пятилетки в сельском хозяйстве – выполнение плана обязательных государственных закупок. В настоящее время в Северной Корее в полном объеме восстанавливается карточная система распределения продуктов. При Ким Ир Сене она была не вынужденной мерой, от которой по мере стабилизации продовольственного положения можно отказаться, а нормой.

Таким образом, рыночные преобразования, схожие с теми, которые проводились в 80-е в Китае и Вьетнаме, в КНДР сворачиваются. В отличие от Китая и Вьетнама реформы в Северной Корее не сопровождались политической либерализацией: страна осталась закрытой для иностранного бизнеса, репрессивная политика режима не смягчалась.

Свернуть реформы Ким Чен Ына побудил внешний фактор. Санкции, введенные Советом Безопасности ООН в 2016–2017 годах из-за северокорейских ракетной и ядерной программ, лишили КНДР китайского рынка сбыта. Жесткие карантинные меры из-за коронавируса совершенно исключили какую-либо внешнеэкономическую деятельность и поставили крест на реформе Ким Чен Ына.

Новая администрация Белого дома при Джо Байдене, похоже, еще более ужесточит отношения США с КНДР. Госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил об усилении санкций против Северной Кореи.

В дни пленума ЦК ТПК агентство Reuters привело выдержки из закрытого для прессы доклада для комитета ООН по санкциям в отношении КНДР. В них утверждается, что Северная Корея использовала хакерские атаки и махинации с криптовалютой для финансирования своих ядерной и ракетной программ. Комитет ссылается на информацию некоей страны – члена Совбеза ООН. Видимо, это США. В этих условиях возврат к экономике с опорой на собственные силы для КНДР похож на вынужденную, но единственно возможную меру.