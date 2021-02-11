Европарламент призвал Киев запретить сайт «Миротворец»

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11 февраля 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

здание Европарламента, фото: pixabay.com

Европарламентом одобрена резолюция, которая призывает запретить деятельность украинского сайта "Миротворец". Об этом стало известно во время трансляции, которая велась на сайте ЕП.

Как отметили евродепутаты, администрация сайта незаконно использует "личные данные сотен людей". Высказано сожаление о том, что на Украине используется запугивание, язык вражды и давление в политических целях. Подобные "Миротворцу" сайты "создают напряженность в обществе".

Ранее сообщалось, что президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского портала "Миротворец".