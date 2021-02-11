Нидерланды возвращают бывшим колониям вывезенные культурные ценности

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11 февраля 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Нидерланды намерены возвратить огромное количество произведений искусства в бывшие колонии. Ценности были вывезены из стран Африки и Азии в Европу в период расцвета нидерландской империи с 17 по первую половину 19 века. За это время привезены произведения известных художников, драгоценности из колониальных стран направлялись не только в музеи, но и частные коллекции.



В пользовании состоятельных людей можно было найти минералы, измерительные приборы. Часть предметов находится в музее города Амстердам.



В прошлом году Совет культуры Нидерландов доказал, что большая часть культурных ценностей была отобрана у населения колониальных государств и привезена в митрополию. Теперь судьбу коллекций определит правительственная комиссия. Уже существуют договорённости с Индонезией, Карибскими островами.



Нидерланды стали первой страной, которая инициировала процедуру возвращения ценностей в бывшие колонии. Несколько лет назад руководство Франции заявило, что намерено вернуть предметы культуры в африканские страны. Однако кроме обещаний французы ничего не сделали.



