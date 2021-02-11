Владелец журнала Hustler Ларри Флинт скончался на 79-м году жизни

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11 февраля 2021, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ларри Флинт, фото с сайта Википедия

Издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт 10 февраля скончался на 79-м году жизни. О смерти знаменитого брата сообщил Джимми Флинт. Американская газета The Washington Post со ссылкой на брата Ларри Флинта написала, что издатель журнала для взрослых ушел из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле (штат Кентукки).

Первый номер журнала Hustler вышел в свет в 1974 году. В 1976 году издатель Ларри Флинт основал компанию Larry Flynt Publications. В 1978 году Флинт был ранен расистом Джозефом Франклиным и после ранения вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. По словам Франклина, он решил убить Флинта из-за его пропаганды межрасовых половых отношений.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта». Журнал Hustler неоднократно использовался для политических заявлений. Во время скандалов вокруг 42-го президента США Билла Клинтона и его импичмента Флинт публично заявил о симпатии к главе Белого дома и предложил миллион долларов за доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев.

В 2017 году Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат, который стал бы поводом для объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.