Королеву Британии Елизавету II подозревают в сокрытии своего богатства

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10 февраля 2021, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Елизавета II оказалась в центре скандала в Великобритании. По данным The Guardian, в 1973 году ей удалось тайно пролоббировать изменения в законопроекте правительства, благодаря которым некоторые инвесторы могут держать в тайне размер их вложений и состояния. В их число попала и Елизавета II.

Издание утверждает, что королева хотела скрыть от публики размеры личного состояния, которые, по ее мнению, «могли бы вызвать чувство неловкости».

Представители британской королевы Елизаветы II отреагировали на публикацию следующим образом:

«Согласие королевы [на утверждение законов] — это парламентский процесс, в котором роль суверена исключительно формальная. Согласие всегда предоставляется монархом по запросу правительства. Любое утверждение о том, что суверен заблокировал законодательство, попросту не соответствует действительности. Парламент решает, независимо от королевской семьи, требуется ли согласие королевы в вопросах, которые могут затронуть интересы короны, включая личное имущество и личные интересы монарха».

Известно, что размер состояния королевы публично никогда не раскрывался. Однако считается, что оно составляет сотни миллионов британских фунтов. The Sunday Times в прошлом году оценила состояние Елизаветы II в £350 млн ($479,4 млн).

По данным журнала Forbes, королева владеет Сандрингемским дворцом в Норфолке и замком Балморал в Абердиншире, предметами искусства и ювелирными украшениями, стоимость которых составляет миллионы долларов. Помимо этого, у нее есть земли и конные фермы по всей стране. Известно, что ежегодное содержание королевской семьи обходится примерно в $400 млн.

В 90-х королева решила платить подоходный налог, а также налоги на прибыль и наследство, сократила количество личных вертолетов, а также продала королевскую яхту «Британия». Семья Елизаветы II стала еще активнее заниматься благотворительностью. Каждому налогоплательщику содержание Елизаветы II и ее семьи обходится всего в $1,62 в год.