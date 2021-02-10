Польские военные учения моделировали войну с Россией

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10 февраля 2021, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В скандал в Польще вызвала утечка о командно-штабных учениях (КШУ) Zima-20 («Зима-20»). На них рассматривалась тема войны с Россией, причём в неядерном её варианте, без применения тактического/нестратегического ядерного оружия (ТЯО/НСЯО). Впрочем, многие эксперты считают данное допущение маловероятным. Наша страна имеет тотальное превосходство над противником в ТЯО, и вряд ли бы не стала пользоваться этим преимуществом в случае большой войны.



По условиям учений, польская армия должна была отразить наступление России и Белоруссии. В планировании операций участвовали и штабные офицеры из США, отрабатывавшие действия «виртуального» 5-го армейского корпуса США и союзники по НАТО. Войску польскому вместе с находящимися в стране союзниками требовалось продержаться 22 дня, до прибытия подкреплений. Основной целью было не только продержаться до прихода подкреплений, но и удержать «Сувалкский коридор», соединяющий Польшу с Прибалтикой



В реальной операции против Польши армия России наверняка почти сразу начала бы массированно применять ТЯО. Причём не только по Польше. И не потому, что у нас

мало боеготовых войск, техники или чего-то ещё. А потому, что глупо не использовать такой козырь, имея такое превосходство в ТЯО. Все мечты на Западе об «ограниченных» войнах с Россией наталкиваются на нежелание Москвы плясать под чужую дуду в играх «давайте немного повоюем за пару ваших регионов, но вы нас, пожалуйста, не сжигайте». Не будет такого!



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