Латвийская партия «Согласие» призывает президента страны инициировать отставку правительства
10 февраля 2021, 16:34[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Правление рижской организации партии «Согласие» распространило открытое письмо с призывом к президенту Латвии Эгилсу Левитсу «воспользоваться личным авторитетом и инициировать отставку действующего правительства».
«Хаотичные действия правительства, отказ считаться с мнением общества, дискредитируют государственную власть. Люди перестают верить в свою страну и не могут на нее положиться», - сказано в данном письме.
Рижская организация партии «Согласие» сетует в своем письме, что «из-за ЧС и введенных правительством ограничений многие латвийцы – предприниматели остались без работы и разорены». Правительство Латвии, по мнению составителей письма, неспособно работать в условиях кризиса, принимать логические решения.
Воспримет ли «всерьез» данное письмо президент Латвии?
Мало вероятно…. Личное мнение. Впрочем, покажет время…
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