Адвокаты Дональда Трампа становятся героями мемов

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10 февраля 2021, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экс-президент США находился на грани истерики после выступления своих же адвокатов в первый день процесса по импичменту в Сенате. Напомним, что он обвиняется в подстрекательстве к насилию против правительства.

Сторона обвинения в лице старшего делегата Палаты Представителей демократа Джейми Раскина открыла процесс показом видео с кадрами захвата Капитолия вперемешку с отрывками выступления Трампа в тот же день на митинге перед Белым Домом. Затем слово взял адвокат экс-президента Брюс Кастор:

«Мне попался заголовок: Представитель такой-то пытается взять назад свои слова - я забыл, что это было; что-то, что ее беспокоило. Я был ошарашен, когда увидел, что она сочла необходимым выступить по телевидению — вчера или позавчера, и заявить, что она отказывается от своих комментариев. Она должна иметь возможность давать комментарии столько, сколько хочет, и она должна иметь право говорить ровно то, что считает нужным … Я не думаю и не верю, что бывший президент ожидает, что кто-то будет отказываться от каких-то своих слов. Если они так думают о том, что происходило за последние пару лет в этой стране, им следует позволить сказать это. И я пойду в суд и буду защищать их, если в результате с ними что-то случится, если правительство примет меры против этого представителя штата или того представителя США, который хочет отозвать свои комментарии ... У меня нет проблем с тем, чтобы пойти в суд и защитить эти вещи, хотя я с ними не согласен».

«Это не аргументация. Я понятия не имею, что он делает. Я понятия не имею, почему он говорит то, что говорит», - это было сказано адвокатом Трампа на первом процессе по импичменту, известным профессором права из Гарварда Аланом Дэршовитцем.

По-видимому, Кастор хотел сказать, что политики имеют право говорить все, что хотят, без каких-либо последствий. Похоже, что он не нашел времени ознакомиться с законом, который наказывает, в том числе уголовно, за клевету и подстрекательство.

Стоит отметить, что команда юристов Дональда Трампа была собрана чуть больше недели назад после того, как первоначальная команда ушла от него из-за разногласий по поводу стоимости услуг юристов и других вопросов, в частности, линии защиты. Напомним, что Трамп хотел, чтобы на процессе импичмента его адвокаты рассказывали про мошенничество на выборах.

По этому поводу у комика Энди Боровица нашлось несколько шуток:

- Адвокаты Трампа анонсировали планы поступить на юрфак;

- Трамп рад, что ему не пришлось оплачивать услуги этих клоунов;

- Трамп будет защищать себя сам, получив только что юридическую степень Trump University.

Главным же новостным мемом стал адвокат из Техаса, который во время публичной онлайн-трансляции заседания суда перепутал настройки Zoom и вывел на свой экран фильтр с котиком.

«Даже с фильтром котика этот адвокат вызывает больше доверия, чем парни Трампа», - еще одна из шуток Боровица.