Глава МИД Латвии: Мы не должны выдавать оппозиционера Цепкало

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что запрос Минска об экстрадиции экс-претендента на пост Беларуси Валерия Церкало, Латвией будет отклонен.
Валерий Цепкало, которому Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, в конце июля прошлого года уехал из страны. «Побывал» в России, на Украине, в Польше. На данный момент г-н Цепкало с семьей проживает в Латвии.
Стало известно, что следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру республики для запроса Латвии об экстрадиции Цепкало. Причина? Он обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере.
Что по данному поводу думает правительство Латвии?
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал ситуацию: «Считаю просьбу режима президента Беларуси Александра Лукашенко об экстрадиции оппозиционного политика Валерия Цепкало открытой попыткой расправы, и просьба должна быть отклонена. В соответствии с латвийским законодательством решение принимают компетентные правоохранительные органы, оценивая все аспекты дела».