Глава МИД Латвии: Мы не должны выдавать оппозиционера Цепкало

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10 февраля 2021, 15:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что запрос Минска об экстрадиции экс-претендента на пост Беларуси Валерия Церкало, Латвией будет отклонен.

Валерий Цепкало, которому Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, в конце июля прошлого года уехал из страны. «Побывал» в России, на Украине, в Польше. На данный момент г-н Цепкало с семьей проживает в Латвии.

Стало известно, что следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру республики для запроса Латвии об экстрадиции Цепкало. Причина? Он обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере.

Что по данному поводу думает правительство Латвии?

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал ситуацию: «Считаю просьбу режима президента Беларуси Александра Лукашенко об экстрадиции оппозиционного политика Валерия Цепкало открытой попыткой расправы, и просьба должна быть отклонена. В соответствии с латвийским законодательством решение принимают компетентные правоохранительные органы, оценивая все аспекты дела».