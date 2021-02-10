Украине нужны новые лидеры. Но взять их неоткуда

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2021, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на рост недовольства действиями украинских властей, люди пока не демонстрируют массовой готовности к акциям протеста.



Киевский международный институт социологии отмечает, что решительная настроенность наблюдается у жителей западных и восточных областей. В остальных регионах население возлагает надежды на решение основных проблем мирным путём. Граждане не хотят захватывать административные здания, организовывать бойкоты, пикетировать правительственные объекты. Из-за ухудшения медицинского обслуживания, роста тарифов, общее понижение уровня жизни показывает возросший запрос украинцев на новых политиков. Президенту Владимиру Зеленскому сейчас доверяют только 34% населения, а за отставку правительства выступают более половины граждан страны.



Люди не верят, что государственные и экономические проблемы будут решены в ближайшие годы. Политический аналитик Константин Скоркин считает, что политика Владимира Зеленского напоминает линию экс-президента Петра Порошенко. Старые элиты окружили действующую власть, в результате чего она оказалась не способной делать конкретные шаги в сторону улучшения жизни.



При этом альтернативы нынешним политикам на Украине нет. Руководство страны оказалось зажатым между Россией и Западом. И с обеими сторонами Киев находится в состоянии конфронтации.



