Молдавия не исключает возврат Приднестровья силовым способом

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10 февраля 2021, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Новое молдавское правительство ориентируется на румынскую модель развития, а одним из своих приоритетов считает решение приднестровского вопроса силовым методом.



Партии и депутаты понимают, что система власти требует полной замены. Большинство парламентариев выступает за роспуск правительства Натальи Гаврилицы. Если президент страны не сможет назначить премьера через парламент за два раза, то Законодательное собрание придётся распустить.



На сегодняшний день глава государства Майя Санду имеет значительную поддержку населения. Она надеется создать парламент, который будет проводить в действие все её задачи и планы. Санду в первую очередь намерена утвердить пакет мер, направленнызх на борьбу с пандемией коронавируса. Приоритетными направлениями также являются борьба с коррупцией, поддержка экономики, реформирование суда.



Руководитель оборонного ведомства страны Виорел Чиботару считает, что новое правительство должно окончательно решить приднестровскую проблему. Для этого необходимо заменить группу миротворцев на батальон солдат из Румынии, Украины и Польши. Приднестровцы не исключают обострения отношений с соседней республикой уже в ближайшие дни.



