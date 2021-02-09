МОК осудил высказывания главы оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори об излишней болтливости женщин

Аргументы Недели → В мире 13+

9 февраля 2021, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил сексисткие высказывания главы оргкомитета Токио-2020

Йосиро Мори. Мори сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях привело к затягиванию заседаний, так как каждая из них желает высказаться и говорит долго.

По данным ТАСС, вопрос об отставке Мори будет решаться 12 февраля. По информации источников в правительстве Японии, власти страны запретили 83-летнему Йосиро Мори подавать в отставку, считая, что его уход серьезно испортил бы репутацию Игр. Отмечается, что занимавший в 2000–2001 годах пост премьер-министра Японии, является политическим тяжеловесом, на котором многое завязано в проекте Олимпиады, которая перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мори вспомнил период, когда он возглавлял Японскую федерацию регби. По его словам, после того как в руководстве структуры появились женщины, заседания управляющих органов стали длиться вдвое дольше, - сообщает Рейтер. По сообщениям японских СМИ, в оргкомитет поступило более 5,5 тысяч жалоб от граждан. Около 500 волонтеров отказались работать на олимпийских объектах. Многие из протестующих требовали отставки Йосиро Мори. Но он ограничился лишь принесением публичных извинений, - сообщает "Коммерсантъ".