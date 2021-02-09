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9 февраля 2021, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Великобритании в графстве Бристоль выявили еще один новый штамм коронавируса. В докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве королевства говорится, что новый штамм коронавируса, выявленный на юго-западе Англии, относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций.

По данным английских ученых, новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Специалисты консультативной группы также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии, который был классифицирован как "изучаемый вариант". Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.

Специалисты Службы общественного здравоохранения Англии уверены в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов.

Врачи отметили, что теперь в Соединенном Королевстве есть четыре мутации коронавируса из категории "вызывающих беспокойство": кентский, бристольский и штаммы, впервые обнаруженные в ЮАР и Бразилии.