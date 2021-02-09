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Трампу объявляют второй импичмент

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Трампу объявляют второй импичмент

Американский сенат 9 февраля приступил к рассмотрению вопроса о вынесении импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу. Бывшего лидера обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Его сторонники 6 января ворвались в здание Капитолия и устроили массовые беспорядки.

Адвокаты Дональда Трампа заявили, что обвинения в его адрес являются политическим театром. Республиканцы изначально выступали против импичмента, но у них не хватило голосов. Демократы понимают, что объявить импичмент экс-президенту не получится, поэтому их главная цель сводится к привлечению к ответственности республиканцев Конгресса. Свидетелей в процессе пока что нет, а сам Трамп отказался комментировать происходящее.

И демократы и республиканцы заинтересованы в скорейшем завершении процесса. Первые не хотят мешать приходу к власти Джо Байдена, а вторые желают отделаться малыми последствиями от действий своего однопартийца. Руководить процессом в Сенате будет представитель от Демократической партии Патрик Лейхи. Это актёр, который снимался в фильмах про Бэтмена. Теперь он противостоит настоящему гиганту, который руководил страной четыре года.

ПВ

Общество

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