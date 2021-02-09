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Зеленский спасает демократию, закрывая телекомпании

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский спасает демократию, закрывая телекомпании

В ближайшие дни при Министерстве культуры Украины будет создан центр по разоблачению ложной информации в СМИ. В Киеве заявили, что закрытие телеканалов является стартом широкой кампании, направленной на повышение медиаграмотности людей.

Сотрудники закрытых каналов NewsOne, «112 Украина» и ZIK считают, что Зеленский решил устранить всех неугодных журналистов, ограничив людей в свободе слова и информации. Серьёзные вопросы у администрации Зеленского возникают к руководству партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ещё в прошлом году глава украинского государства указывал, что партия финансируется из России. В ответ на это «ОПЗЖ» решила организовать Зеленскому импичмент из-за нарушения закона. Однако для этого требуется поддержка большинства депутатов.

Активность главы государства в борьбе с оппозицией объясняется стремлением доказать населению страны серьёзность намерений относительно решения юго-восточного вопроса. Украина не может ликвидировать оккупантов на Донбассе, поэтому Зеленскому нужно сначала устранить противников во власти, считает политический эксперт Юрий Бутусов. Только после уничтожения партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», по мнению украинского руководства, Киев сможет разговаривать с Москвой на равных условиях.

ПВ

Общество

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