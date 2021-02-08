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Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из трех стран Европы

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из трех стран Европы
Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Власти Германии, Швеции и Польши приняли "необоснованные и недружеские решения" о высылке российских дипломатов из своих стран. Так решения МИД Польши, Швеции и Германии охарактеризовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, "попытки обосновать высылку российских дипломатов принципом взаимности не выдерживают никакой критики".

"Аргументация, что это меры зеркальные, не выдерживает никакой критики. Дело в том, что представители учреждений этих трех стран были высланы из нашей страны в связи с их участием в деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом", - сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала "Звезда".

5 февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов из трёх европейских стран из-за их учасия в несанкционированных акциях 23 января.

ИЧ

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