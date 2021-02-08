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8 февраля 2021, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти ФРГ, Швеции и Польши сообщили о высылке российских дипломатов после того, как Россия объявила о высылке европейских дипломатов из-за их участия в несанкционированных акциях за Навального 23 января.

Заявления МИД Германии, МИД Швеции размещены в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств.

В сообщении немецкой дипломатии говорится, что решение Российских властей выдворить немецкого дипломата из-за присутствия на несанкционированном митинге является «ни в коей мере оправданным». Глава МИД Швеции Анн Линде считает решение о высылке шведского дипломата неприемлемым, так как тот «выполнял свои обязанности».

Ранее в феврале МИД РФ объявило немецкого и шведского дипломатов персонами нон грата. В ближайшее время они должны покинуть Россию.