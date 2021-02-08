Власти ФРГ, Швеции и Польши сообщили о высылке российских дипломатов
8 февраля 2021, 19:33[ «Аргументы Недели» ]
Власти ФРГ, Швеции и Польши сообщили о высылке российских дипломатов после того, как Россия объявила о высылке европейских дипломатов из-за их участия в несанкционированных акциях за Навального 23 января.
Заявления МИД Германии, МИД Швеции размещены в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств.
В сообщении немецкой дипломатии говорится, что решение Российских властей выдворить немецкого дипломата из-за присутствия на несанкционированном митинге является «ни в коей мере оправданным». Глава МИД Швеции Анн Линде считает решение о высылке шведского дипломата неприемлемым, так как тот «выполнял свои обязанности».
Ранее в феврале МИД РФ объявило немецкого и шведского дипломатов персонами нон грата. В ближайшее время они должны покинуть Россию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.