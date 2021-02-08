Попавшие под санкции страны перестают пользоваться американской валютой

Экономисты конгресса США указали на последствия активного использования санкционной политики в отношении зарубежных государств. Попавшие под давление страны перестают пользоваться американской валютой, отдавая предпочтения альтернативным вариантам оплаты сделок.
Всего действует около 8 тысяч ограничений США по всему миру. Вашингтон пытается диктовать условия другим игрокам благодаря превосходству доллара. От этого страдают компании из третьих стран. В итоге «воспитательная политика» Белого Дома бьёт по самой американской системе. В исследовательской службе конгресса США заявили, что государства, в отношении которых ввели ограничения, имеют необходимый набор инструментов для сокращения зависимости от американских денег.
Бизнесмены из США вынуждены отказываться от многих сделок, соглашений и проектов из-за сложных финансовых издержек. В последние годы Вашингтон стал активно использовать доллар в качестве инструмента для достижения политических целей. По этой причине такие страны как Россия, Иран и Венесуэла не могут получить полноценный доступ на финансовые рынки. По итогам прошлого года Россия стала больше использовать европейскую валюту евро. Иран также смог выстроить с европейскими странами экономические отношения в обход финансовой системы США.
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