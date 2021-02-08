Украинцев объединят на фоне интернирования россиян

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2021, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Верховная Рада планирует рассмотреть закон об интернировании граждан, которые имеют российский паспорт, от остальных украинцев.



Инициатива объединения людей по наличию украинского гражданства исходит от президента страны Владимира Зеленского. Попытка принятия запрета на российское гражданство была провалена парламентом в прошлом году. Депутаты от партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» испугались, что Украина может потерять территориальную целостность.



Парламент вынужден признать, что в определённых случаях двойное гражданство для многих украинцев было вынужденной мерой. Паспорта для жителей Крыма и Донбасса выдавались помимо их воли, считают в Киеве. Такие граждане могут задекларироваться и спокойно работать на территории Украины, пояснил один из авторов законопроекта депутат Олег Дунда. Правда, они не смогут работать в системе органов исполнительной власти и принимать участие в избирательном процессе.



Дополнительно к этому Рада готовит к рассмотрению закон о положении «военнопленных и интернированных лиц». Эти люди представляют для государства опасность. Их украинские парламентарии планируют отправлять в специальные лагеря. Законопроект уже прошёл проверку на соответствие нормам ЕС.