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Власти Греции продлили разрешение на въезд 500 граждан России в неделю до 22 февраля

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Власти Греции продлили разрешение на въезд 500 граждан России в неделю до 22 февраля
Афины, здание парламента Греции, фото: Anna Ponomareva globallookpress.com

Власти Греции продлили разрешение на въезд 500 граждан России в неделю до 22 февраля. Согласно правилам, для прилетающих в Грецию из-за рубежа, в том числе россиян, введен семидневный карантин.

По результатам выборочного тестирования на ковид он может быть продлен до двух недель, - пишет газета Greek City Times.
Обновленные правила въезда в страну для иностранцев и граждан республики опубликовало управление гражданской авиации Греции, правила вступают в силу 8 февраля и будут действовать до 22 февраля.

Для въезда гражданам РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами теста должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

Российским гражданам разрешается въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr. По ней будут отслеживать прибывающих пассажиров и отбирать их для выборочного тестирования на коронавирус.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией 8 февраля. Рейсы Москва - Афины выполняются два раза в неделю.

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