Депутаты Эстонии предложили отправить в отставку представителя ЕС Жозепа Борреля

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8 февраля 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Депутат ЕП от Эстонии Рихо Террас сегодня, 8 февраля, передал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В чем же причина?

По мнению евродепутата Рихо Терраса, все дело в визите г-на Борреля в Москву.

«Это большая политическая игра. К письму присоединились те, у кого есть совесть и те, кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», - заявил евродепутат от Эстонии.

Как стало известно, за отставку подписалось 20 сторонников ( информация на 7 февраля).

Какой результат ожидают подписавшиеся?

«Не могу сказать, будет ли направленное Урсуле фон дер Ляйен письмо иметь какое-либо реальное влияние. Хочется надеяться, что сам г-н Боррель осознает свою ошибку и поймет, что он вел себя таким образом, что дальше не может представлять европейские страны. Он открыто солгал, что никто не требовал санкций из-за заключения Навального. Это не соответствует действительности. Он также дал России возможность использовать свой визит для пропаганды», -заявил г-н Террас.

Эстония – одно из государств ЕС, поднявших вопрос о введении санкций против России.