Иран выразил протест России из-за названия Персидского залива

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8 февраля 2021, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IRNA

Иран, фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика направила в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.

Хатибзаде отметил, что такое решение связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД РФ в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Однако сейчас российские дипломаты исправили название залива на «Персидский». При этом пользователи утверждают, что ранее в сообщении фугировало другое наименование.

Иран не признает названий «Арабский залив» или просто «Залив». Тегеран считает, что иные варианты, кроме «Персидского залива», используются как вклад в отказ от исторического названия.