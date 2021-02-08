Иран выразил протест России из-за названия Персидского залива
8 февраля 2021, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: IRNA
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика направила в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.
Хатибзаде отметил, что такое решение связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД РФ в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Однако сейчас российские дипломаты исправили название залива на «Персидский». При этом пользователи утверждают, что ранее в сообщении фугировало другое наименование.
Иран не признает названий «Арабский залив» или просто «Залив». Тегеран считает, что иные варианты, кроме «Персидского залива», используются как вклад в отказ от исторического названия.
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