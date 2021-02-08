Турция обвиняет США в организации государственного переворота

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8 февраля 2021, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Отношения Турции и США снова зашли в тупик. Турецкое правительство надеялось, что новая администрация в Белом доме возьмёт курс на сближение, однако этого не произошло.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за организацией путча стояли американские силы. Госдеп назвал высказывание турецкого чиновника ложным и несовместимым со статусом Турции как члена военного союза НАТО.



Планы американцев пытались воплотить члены сети проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он находится в США и имеет постоянные контакты с американскими властями. Сам Гюлен отрицает заявления турецких политиков. Анкара просит выслать проповедника на родину. Американцы игнорируют требования турецких властей, ссылаясь на отсутствие конкретных доказательств.



Эксперты прогнозируют, что новая администрация США будет реализовывать жёсткий политический курс в отношении Турции. Особое внимание Вашингтон хочет уделить соблюдению прав человека. Санкции против Турции вводила и администрация президента США Дональда Трампа. Отношения двух государств, которые многие годы рассматривались как главные союзники по НАТО, продолжают стремительно ухудшаться.



