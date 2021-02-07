Эстонец украл уличный туалет и избежал наказания

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2021, 22:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Видимо, коронавирус «затмил» умы многих прибалтов: у пенсионерки из Латвии полиция конфисковала коноплю, а житель Эстонии украл уличный туалет.

Уличный туалет был похищен в августе прошлого года. Естественно, владелец уличного туалета подал заявление в полицию, и стражи правопорядка завели уголовное дело.

«Похищение» туалета напоминает детективную историю. Прокуратура Эстонии рьяно взялась за дело! Им удалось выйти на двух подозреваемых, которые увезли уличный туалет на арендованном прицепе. Ущерб составил 780 евро.

Дело могло дойти до суда, но один из злоумышленников раскаялся в содеянном поступке, связался с владельцем туалета и, конечно, выплатил компенсацию.

Полиция Эстонии так прокомментировала данную ситуацию:

«Искреннее признание и раскаяние являются смягчающими обстоятельствами. Возмещен ущерб. Пришло осознание недопустимости кражи и в уголовном порядке не было целесообразности».

Где сейчас находится туалет?

Злоумышленники вывезли его в лес, но потом найти его не удалось.