Умер «один из самых влиятельных политиков всех времён» - экс-госсекретарь США Джордж Шульц
7 февраля 2021, 22:17[ «Аргументы Недели» ]
Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Гуверовского института при Стэнфордском университете.
«Шульц был ключевой политической фигурой при президенте Рональде Рейгане и одним из самых влиятельных политиков всех времен. Его навыки дипломатии позволили положить конец Холодной войне. Он совершал невозможное, его решения изменили ход человеческой истории», - говорится в заявлении.
Отмечается, что Шульц работал в Белом доме при трех президентах США: Дуайте Эйзенхауэре, Рональде Рейгане и Ричарде Никсоне. После ухода из политики бывший госсекретарь преподавал в университете Стэнфорда, занимал должность научного сотрудника института Гувера.
13 декабря Шульц отпраздновал свое 100-летие в онлайн-формате в Гуверовском институте, куда пригласил выдающихся коллег со всего мира.
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