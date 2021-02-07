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Умер «один из самых влиятельных политиков всех времён» - экс-госсекретарь США Джордж Шульц

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Умер «один из самых влиятельных политиков всех времён» - экс-госсекретарь США Джордж Шульц
Джордж Шульц, фото: Ting Shen/Xinhua/ globallookpress.com

Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Гуверовского института при Стэнфордском университете.

«Шульц был ключевой политической фигурой при президенте Рональде Рейгане и одним из самых влиятельных политиков всех времен. Его навыки дипломатии позволили положить конец Холодной войне. Он совершал невозможное, его решения изменили ход человеческой истории», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Шульц работал в Белом доме при трех президентах США: Дуайте Эйзенхауэре, Рональде Рейгане и Ричарде Никсоне. После ухода из политики бывший госсекретарь преподавал в университете Стэнфорда, занимал должность научного сотрудника института Гувера.

13 декабря Шульц  отпраздновал свое 100-летие в онлайн-формате в Гуверовском институте, куда пригласил выдающихся коллег со всего мира.

БА

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