В Сейме Латвии работают депутаты, находящиеся под следствием

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7 февраля 2021, 17:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В Сейме Латвии работают депутаты, которые находятся под следствием. Об этом латвийским СМИ заявил депутат Сейма от партии «Согласие» Янис Адамсонс.

На данный момент в Сейме работают четыре депутата, которые находятся под следствием. Более того, некоторые из них возглавляют парламентскую комиссию.

«У нас уже целая фракция получается. Комиссией по правам человека руководит депутат, который в очередной раз выдан для уголовного преследования. Парламентский секретарь министерства финансов подсудимый. Руководитель комиссии по финансам и бюджетам провальный банкир, который должен вернуть несколько миллионов. Такие члены парламента должны складывать свой мандат, пока дело не будет закрыто. Меня больше всего возмущает решение Конституционного суда по поводу того, что депутаты, которые привлечены к уголовной ответственности, могут спокойно выполнять свои служебные обязанности. Это абсурд! Полицейские, судьи, прокуроры, которые подозреваются в чем-то незаконном, не могут продолжать работу, а вот депутаты могут!»

Видимо, для латвийских депутатов Сейма имеются «свои» законы!