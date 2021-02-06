В Румынии шестинедельный ребенок скончался после обряда крещения
6 февраля 2021, 13:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Guardian
В субботу, 6 февраля, стало известно, что в Румынии после обряда крещения скончался младенец. Согласно последней информации, вскрытие показало, что в легких маленького мальчика находилась вода.
Происшествие случилось в городе Сучава. Установлено, что во время крещения у шестинедельного ребенка остановилось сердце, вследствие чего его отвезли в больницу, где он скончался через несколько часов.
В настоящий момент в отношении священника, который проводил обряд, расследуется дело по статье "Непредумышленное убийство". Жители Румынии после случившегося обратили внимание на жестокость ритуала и потребовали изменить его, однако архиепископ Феодосий заявил, что обряд крещения останется прежним.
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