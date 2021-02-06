В Румынии шестинедельный ребенок скончался после обряда крещения

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6 февраля 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

купель для крещения, pixabay.com

В субботу, 6 февраля, стало известно, что в Румынии после обряда крещения скончался младенец. Согласно последней информации, вскрытие показало, что в легких маленького мальчика находилась вода.

Происшествие случилось в городе Сучава. Установлено, что во время крещения у шестинедельного ребенка остановилось сердце, вследствие чего его отвезли в больницу, где он скончался через несколько часов.

В настоящий момент в отношении священника, который проводил обряд, расследуется дело по статье "Непредумышленное убийство". Жители Румынии после случившегося обратили внимание на жестокость ритуала и потребовали изменить его, однако архиепископ Феодосий заявил, что обряд крещения останется прежним.