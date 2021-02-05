В Латвии ЧС продлена до 6 апреля

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5 февраля 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Правительство Латвии решило продлить ЧС до 6 апреля. Ситуация с коронавирусом в стране, увы, не радует: больных вирусом в Латвии больше, чем в соседних странах Балтии.

После принятия решения о продлении ЧС, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал журналистам латвийским СМИ, что ситуация в стране с коронавирусом остается тяжелой. Поэтому было принято решение о продлении ЧС.

Латвийцев интересовал вопрос о комендантском часе: в стране действуют такие ограничения с 22:00 до 5:00 каждые выходные. Отменят ли его? На этот вопрос ответил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас:

«Правительству надо обсудить, как оптимально использовать ресурсы полиции».

Иными словами, вопрос о «комендантском» часе отложен на неделю.

Есть еще одно новшество: в период с 10 по 25 февраля в Латвию из стран ЕС, Швейцарии, Соединенного Королевства будет разрешен въезд только по неотложным и важным причинам.

К таким причинам относится работа в Латвии, учеба, объединение семьи, лечение, похороны, сопровождение несовершеннолетних.

Предусматривается также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии. По мнению латвийских специалистов, в данных странах высока заболеваемость коронавирусом.

Как латвийские инфектологи оценивают ситуацию с коронавирусом в стране?

Данный вопрос прокомментировал латвийский инфектолог Уга Думпис:

«Ситуация в стране с коронавирусом, увы, плохая. Много людей умирают, а эти смерти можно предотвратить. Я не думаю, что ограничения при такой ситуации следует смягчать. Люди сами должны понимать сложность ситуации и соблюдать ограничения. Мы видим, как эти ограничения нарушаются на каждом шагу. Мы видим, что есть непонимание. Следует сперва посмотреть, как соблюдаются ограничения, а уже потом принимать решение».