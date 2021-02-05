Боррель: Предсказать сроки открытия транспортного сообщения между Евросоюзом и Россией пока сложно

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5 февраля 2021, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с сайта МИД РФ

Сроки открытия транспортного сообщения между Россией и странами Евросоюза, временно приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции, сейчас предсказать сложно.

О сообщении Европейского союза с России сегодня высказал мнение верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Боррель заявил, что в настоящее время сложно прогнозировать, когда страны - члены Евросоюза решат открыть внешние границы союза. Как он подчеркнул, важно скоординированно сотрудничать, для того чтобы преодолеть пандемию.

Глава европейской дипломатии также отметил, что ограничения по поездкам являются просто необходимостью и были приняты для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

По словам Борреля, ведется совместная работа над возобновлением общения между нашими обществами и экономиками, но при этом необходимо соблюдать безопасность.