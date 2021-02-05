Мишустин заявил об опасности использования рядом стран ситуации с пандемией COVID-19 в своих интересах

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5 февраля 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об опасности использования отдельными странами ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в своих интересах.

Глава российского правительства, выступая на межправительственном совете Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предупредил, что "все это может привести к непредсказуемым последствиям".

По словам Мишустина, экономические санкции, протекционизм усиливаются с каждым годом, обостряются торговые войны.

Российский премьер заявил, что при таких условиях приоритетом ЕАЭС должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень.

Мишустин призвал партнеров усилить в ЕАЭС поддержку совместных инициатив по борьбе с инфекциями. Он заверил, что Россия готова оказывать союзникам всю необходимую поддержку и делиться опытом. По мнению Мишустина, вакцинирование станет ключевым фактором в борьбе с пандемией на территории ЕАЭС, но нужно принимать и другие меры, например создать условия для безопасного пассажирского сообщения внутри союза.