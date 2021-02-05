В 20 странах число заразившихся коронавирусом превысило миллион

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5 февраля 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Общее количество заразившихся COVID-19 в мире в настоящее время составляет 104,4 млн. При этом в двух странах заболевших уже более 10 млн. Число стран, где заразившихся коронавирусом уже более 1 млн, достигло 20. К этому списку добавилась Чехия.

Первое место в мире по числу инфицированных занимают Соединенные Штаты, где за время пандемии официально зафиксировано более 26,5 млн случаев заражения. Далее в списке следуют Индия (10,8 млн), Бразилия (9,3 млн), Россия (3,9 млн) и Великобритания (3,9 млн). На десятой позиции Германия, где с инфекцией столкнулись 2,25 млн жителей, на 20-й позиции Чехия, где заболевших уже более 1,01 млн.

По относительным показателям на первом месте именно Чехия, где на 100 тыс. жителей приходится 9,47 тыс. инфицированных. Следом идут США (8,17 тыс.). Россия (2,68 тыс.) находится ближе к концу списка.

В большинстве стран национальная статистика учитывает не только количество заболевших, но и выздоровевших пациентов. Сравнение двух цифр позволяет установить число пациентов, которые продолжают лечение в настоящий момент, и тем самым более точно оценить текущую эпидемиологическую ситуацию.

Больше всего активных больных в США (9,78 млн человек), Франции (2,94 млн), Великобритании (1,95 млн), Бразилии (875,4 тыс.) и России.

Почти во всех странах с наибольшим числом заболевших для сдерживания распространения инфекции действуют санитарно-карантинные меры, в числе которых обязательное ношение защитных масок, ограничение международного пассажирского сообщения и перемещений граждан внутри страны. Во многих странах закрыты магазины, кафе, парикмахерские, введен комендантский час.

Самое большое число летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (450,8 тыс.), Бразилии (227,6 тыс.), Мексике (161,2 тыс.), Индии (154,7 тыс.) и Великобритании (109,5 тыс.).

У Бельгии самый высокий показатель смертности в расчете на 100 тыс. жителей (182 умерших). В Великобритании он составляет 160, Чехии - 157, Италии - 148, США - 139. В Индонезии и Индии, где на 100 тыс. жителей приходится по 11 умерших, этот показатель один из самых низких в мире. В России он составляет около 50.