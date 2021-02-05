В США 37% опрошенных избирателей заявили, что вступили бы в партию Трампа в случае ее создания
5 февраля 2021, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Hill
В США 37 процентов избирателей, согласно опросу, были бы готовы вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал со своими приближенными экс-глава страны Дональд Трамп.
В ходе социологического исследования, которое было проведено совместно газетой The Hill и службой HarrisX, выяснилось, что 64 процента опрошенных из числа республиканцев заявили, что вступили бы в данное объединение, а 36 процентов граждан, поддерживающих Республиканскую партию, не стали бы этого делать.
Среди опрошенных демократов 15 процентов признались, что, вероятнее всего, вступили бы в партию Трампа. Аналогичный ответ дали 28 процентов респондентов, которые не поддерживают ни одну из партий.
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