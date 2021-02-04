Арабские подростки избили российскую пенсионерку, приехавшую во Францию лечиться от рака
4 февраля 2021, 22:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Канал Mash
Когда российская пенсионерка Наталья приехала к дочери во Францию, чтобы пройти курс лечения от онкологического заболевания, они и не предполагала, что лечить ей придется еще и от побоев.
Наталья поселилась в соседнем с дочерью доме, вечерами ходила к ней в гости и гуляла с собачкой. Во дворе она часто видела компанию уличной шпаны, но старалась с ними не пересекаться. Пока однажды увидев ребят, не решила сфотографировать на мобильный телефон. Зачем ей понадобились их снимки – не понятно, но это вывело хулиганов из себя.
Они выбили у Натальи телефон из рук и жестоко избили. Спасло её только то, что она выбежала на дорогу, стала звать на помощь и стучать в окна проходящих мимо машин.
Женщина рассказала, что она написала заявление в полицию, однако ничего не случилось – ребята по-прежнему тусуются во дворе и держат в страхе весь район.
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