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Лавров в разговоре с госсекретарем США напомнил Блинкену о необходимости уважать законы России

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лавров в разговоре с госсекретарем США напомнил Блинкену о необходимости уважать законы России
Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США в связи с делом Алексея Навального напомнил Энтони Блинкену о необходимости уважать российские законы.

Вопросы по поводу ситуации с Навальным начал задавать Лаврову Блинкен. Глава российского внешнеполитического ведомства дал американскому коллеге "подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации".

По данным пресс-службы МИД РФ, Сергей Лавров "обратил внимание госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур".

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