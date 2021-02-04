Издание «Проект»: окружение Александра Лукашенко зарабатывает миллиарды на россиянах

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4 февраля 2021, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: proekt.media

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Компании, связанные с властями Беларуси, зарабатывают на поставках в Россию сигарет и цветов. Об этом сообщают «Проект», «БелСат» и Naviny.by.

Осенью 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов сразу на 20%. Одно из объяснений такого решения – сбор средств для обескровленной кризисом и пандемией казны. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что увеличение акцизов пополнит бюджет на 70 млрд рублей в год.

Согласно прогнозу аналитиков British American Tobacco, в 2021 году в России каждая легальная пачка сигарет подорожает на 20 рублей. Компания Nielsen сообщила, что доля нелегальных сигарет в нашей стране возросла с 0,3% в 2012 году до 7% к 2020 году. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Белоруссии, составляет 54% всего нелегального рынка в России.

Россия и Белоруссия в 2010 году вступили в Таможенный союз. Проехать из России в Белоруссию и обратно стало возможно без остановок и досмотра машин. Эксперты сравнивают такое положение вещей с государственной контрабандой.

В 2013–2014 годах Россия по рекомендации ВОЗ стала ежегодно повышать акцизы на табак в рамках борьбы с курением. Вслед за этим в несколько раз возросли цены, начался экономический кризис, доходы населения не росли, а курильщики начали искать дешевую продукцию.

В Беларуси налажено огромное производство табака, а стоимость сигарет – самая низкая в Таможенном союзе. Производством занимаются три табачные фабрики: гродненская «Неман», минские «Табак-Инвест» и «Интер Тобакко».

«Интер Тобакко» - частная фабрика - входит в группу компаний «Энерго-Оил», подконтрольную бизнесмену Алексею Олексину. В 2021 году он переписал бизнес на своих сыновей под угрозой санкций.

Телеграм-канал NEXTA Live сообщал:

- «Кошелёк» Лукашенко Алексей Олексин переписал ключевые активы на сыновей и жену. Изменились составы акционеров «Энерго-Оила», компании-владельца «Табакерок», и «Белнефтегаза». Теперь доли «Энерго-Оила» принадлежат супруге и детям бизнесмена: у Инны Олексиной — 20%, у Виталия Олексина — 40%, у Дмитрия Олексина — 40%. Акции «Белнефтегаза» переписаны на жену — 20%, и на сыновей — по 40%. Потенциальный кандидат в санкционные списки Алексей Олексин уже не является собственником компаний.

Для провоза контрабандных сигарет в Россию существует масса схем. В мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 тыс. евро.

Один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан или Армению, но вместо этого товар выгружается в России.

С российской стороны в контрабанде участвуют в основном мелкие игроки, а в Беларуси есть очень крупные бенефициары. Как сообщает «Проект», Алексей Олексин - не чужой для Лукашенко человек. Ранее он работал в компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управделами президента Белоруссии. Затем курировал торговлю нефтепродуктами в группе компаний «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. В 2012 году Евросоюз ввел санкции против Чижа, его считали «кошельком Лукашенко». За два года до санкций все нефтяные активы Чижа были переписаны на Олексина. В настоящее время среди активов Олексина — компания «Энерго-Оил», «МТБанк», гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз».

Выгода в табачной отрасли огромна. В 2017 году президент Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка. С лета 2018 года «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами.

Олексин еще и контролирует перемещения всех транзитных грузов в Беларуси. «Для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Белоруссии была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения. Национальным оператором системы является компания «Белнефтегаз», подконтрольная Олексину.

Окружение Лукашенко выигрывает и от поставок в Россию цветов. Белоруссия уже несколько лет является главным поставщиком живых цветов в Россию. Если в 2015 году, согласно данным Белстата, Белоруссия экспортировала в Россию 7 млн штук, то в 2019 году — 875 млн штук.

Резкий рост поставок из Белоруссии совпал с введенными в России ограничениями на импорт цветов из Нидерландов и Турции в 2015-2016 годах, но это не единственная причина: ввозить цветы в Россию белорусам стало выгодно из-за особенностей налогообложения. Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые цветочные комбинаты практически прекратились.

В перечне белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре». Все они тесно связаны с руководством страны.

Изначальная совладелица «Глобалкастом» Анна Пушкарева - знакомая помощника Лукашенко по особым поручениям, его давнего соратника и главы Управделами президента Виктора Шеймана. Компания была основана в 2015 году. В настоящее время юрлица, связанные с «Глобалкастом», по документам записаны на Евгения Жовнера и Александра Романовского. Последний является бизнес-партнером Дмитрия Побяржина, бывшего пресс-секретаря КГБ Белоруссии.

Еще один крупный поставщик цветов — компания «Логекс» — связан с бизнесменом Александром Шакутиным. Он был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации белорусского президента в 2020 году. Ранее ЕС ввел против Шакутина санкции.

Третий поставщик - «Газ Венчуре» - связан с логистическим оператором «Бремино групп». «Бремино групп» на паритетной основе принадлежит все тому же Алексею Олексину и его давним партнерам Николаю Воробью и Александру Зайцеву, которые также исключительно близки к семье Лукашенко.