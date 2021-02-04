Главный украинский энергетик Витренко считает, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского

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4 февраля 2021, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в четверг, 4 февраля, заявил, что Украина должна полностью перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из России, как в настоящее время.

Это заявление главный украинский энергетик сделал во время обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года, - передаёт RT.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года. "Это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина", - высказался Витренко.

И.о. главы министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее заявил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединяться с европейской системой.