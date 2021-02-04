Сейм Латвии принял резолюцию с призывом к РФ освободить Навального

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4 февраля 2021, 15:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Пожалуй, одним из самых актуальных вопросов в Латвии остается вопрос об Алексее Навальном. Вернее, об его аресте. Даже Сейм Латвии не смог «пройти мимо» этого вопроса.

Сегодня, 4 февраля, Сейм Латвии одобрил резолюцию, в которой от лица страны призывает власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального и расследовать дело о его отравлении.

За данный проект проголосовали 65 депутатов. Но были и те, кто не захотел принимать участие в данном голосовании – партия «Согласие».

«Мы доверяем народу России и его политическим выборам. Мы уверены, что он найдет свой путь к укреплению демократических выборов, прав и гражданских свобод», - так говорится в официальном заявлении партии «Согласие».

Вышеупомянутая партия высказалась с критикой в адрес правительства Латвии:

«Парламент, который слепо повинуется исполнительной власти, растерявшегося правительства».

Следует отметить, что после суда над Алексеем Навальным, латвийские политики резко высказались в отношении правительства РФ. Например, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что власти РФ должны немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального, а также мирных демонстрантов, журналистов, которые задержаны в связи с противоправным и политически мотивированным судом над ним.

«Ожидаю, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Москву жестко выразит единую точку зрения ЕС по данному вопросу», - отметил президент Латвии.