Додон пожаловался на начало политической слежки в Молдавии
4 февраля 2021, 12:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Майя Санду поручила главе Службы информации и безопасности (СИБ) организовать слежку за социалистами.
Об этом рассказал лидер ПСРМ Игорь Додон на частном телеканале, отметив, что в его бытность президентом он слежки за политическим оппонентами никогда не позволял. Председатель партии отказался раскрыть детали этого разговора и источник. Додон отметил, что «это тревожный знак, говорящий о диктаторских амбициях главы государства».
Он также предупредил, что если в случае досрочных парламентских выборов партия Санду «Действие и солидарность» возьмёт большинство, «ее очень быстро ждет та же участь, что и Владимира Зеленского».
Ранее Санду заявила о роспуске парламента Молдавии «любой ценой».
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