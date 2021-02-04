Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта о вакцинации

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4 февраля 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бёдсков сообщил, что власти страны планируют внедрить среди граждан цифровой документ, содержащий сведения о вакцинации против коронавируса, что позволит возобновить деловую жизнь в стране.

Он рассказал, что в так называемых «корона-паспортах» будет отражена информация о полученных дозах вакцины. Документ станет пропуском на массовые мероприятия. Его также смогут использовать представители тех профессий, где предполагается ежедневный контакт с людьми.

Руководитель Датской торгово-промышленной палаты Бриан Миккельсен отметил, что внедрение таких паспортов - это «свет в конце туннеля».

«Мы бы хотели развивать систему внедрения «коронапаспортов», которые могут применяться в культурной жизни и на различных мероприятиях в Дании, а также для нормализации деловой жизни, чтобы мы могли путешествовать и ответственно к этому подходить», — сказал административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен.

В Дании с начала пандемии коронавирусом заразились около 200 тысяч человек, скончались более 2,1 тысячи. За последние сутки инфекцию диагностировали у 397 человек.

В России некоторые государственные и общественные деятели высказывались в поддержку ковидных паспортов. Об их целесообразности заявлял руководитель центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, где была разработана вакцина «Спутник V».