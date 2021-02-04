ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Реставратор случайно нашел письмо из прошлого со сбывшимися «предсказаниями»

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Реставратор случайно нашел письмо из прошлого со сбывшимися «предсказаниями»
письмо, фото: pixabay.com

Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо из 1969 года, которое было написано в будущее. Отмечается, что некоторые «предсказания» сбылись в 21 веке.

Питер Бекертон нашел письмо 11-летней девочки, которое она написала 23 февраля 1969 года. В послании шла речь о том, как изменится мир через несколько лет – в 1980 г. Однако частично предсказания стали актуальны и для современного периода. Так, школьница фантазировала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. Телевизоры, по ее словам, превратятся из «небольших коробок в большие экраны, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла». Подросток также писала, что двери в домах станут электрическими и будут открываться по нажатию кнопки.

При этом девочка хотела, чтобы в будущем еду заменила специальная жевательная резинка, после которой не придется мыть грязную посуду.

Отмечается, что письмо опубликовала жена реставратора в социальных сетях в надежде найти автора послания.

БА

В мире

Сайт Avia.pro: российские самолеты всю ночь бомбили протурецких боевиков в сирийском Идлибе

Российские истребители и бомбардировщики устроили протурецким боевикам адскую ночь в Идлибе

Самолеты, стоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, всю ночь бомбили поддерживаемых Анкарой боевиков в сирийском Идлибе. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью