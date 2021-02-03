За сутки в мире выявили более 403 тысяч случаев заражения COVID-19
3 февраля 2021, 20:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВОЗ
За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 403 тысячи. Соответствующую информацию предоставили во Всемирной организации здравоохранения.
Уточняется, что за сутки в мире коронавирусной инфекцией заразились 403 263 человека, скончались 12 120 пациентов. В общей сложности с начала пандемии заболели 103 362 039 человек, а жертвами заболевания стали 2 244 713 инфицированных.
Согласно последним данным, более половины случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за прошедшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (202 291). На втором месте оказался регион Европы (134 985), а на третьем – Юго-Восточная Азия (24 035).
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